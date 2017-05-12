13 мая в Брянской области вновь прогнозируют заморозки
13 мая в Брянской области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -3 °С.
Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, в субботу в области ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, в низких местах до -3 °С. Днем столбик термометра поднимется до +12…+17 °С.
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