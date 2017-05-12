Брянцы благодарят маршрутчика-альтруиста
Жительница Брянска поблагодарила водителя маршрутного такси № 40 за бескорыстность.
«11 мая в районе 12 часов дня он не взял денег за проезд и бесплатно провез с остановки «Брянск II» до «Менжинки» моего сына и его одноклассника. Огромное материнское спасибо! Ни гвоздя, ни жезла на дороге!» – написала женщина в соцсетях.
По словам горожан, «сегодня этот водитель тоже детей по городу бесплатно возит». Они также рассказали, что это не единичный случай среди водителей брянских маршруток.
«Недавно видела: в 49-й водитель ребенку конфету протянул в салон просто так, ребенок был вне себя от счастья и удивления. А еще приятно, когда у водителя маршрутки и у тебя совпадают музыкальные вкусы», «И в 34-й стала свидетелем: водитель тоже не взял денег с мальчишки, тот ехал несколько остановок с удочками», «Уважаю таких водителей, тоже поподались, когда с сына не брали за проезд», – делятся брянцы.
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