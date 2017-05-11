В Брянске мать ребенка-инвалида пожаловалась на лора со «скверным характером»

Жительница Брянска пожаловалась на «отвратительное обращение к себе со стороны лор-врача Никитиной» из детской больницы № 1.

Жалоба опубликована на портале государственных медицинских услуг Брянской области.

«У меня ребенок-инвалид (двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени). Бьюсь почти год для получения квоты на операцию на второе ушко, ищу принимающую клинику. Департамент требует срочную выписку от лечащего врача, коим является лор. Прихожу утром, беру талон (хотя на всех стенах висит информация о том, что дети-инвалиды принимаются вне очереди), а беру его, потому что в предыдущий раз меня чуть не выставили из кабинета из-за его отсутствия со словами: «Я из-за вас свое расписание ломать не собираюсь», но уж извините... В итоге меня отчитала на пороге, попыталась заставить дождаться своей очереди, а лучше прийти поближе к госпитализации (лор-врач, наверное, не в курсе, что в департаменте надо заранее оформить талон на ВМП, чтобы клиника увидела талон и подтвердила дату операции)», – рассказала мать ребенка-инвалида.

По ее словам, пожилая врач «довела до слез с самого утра».

«Не совсем понимаю, зачем держать престарелую женщину со скверным характером в заведении, куда приходят с проблемами детей? Огромное спасибо заведующей поликлиникой, очень быстро помогла отправить документы в департамент. А к лору, конечно, придется обращаться, но пойду к частникам: нервы дороже», – заключила она.