«Не водители, а паразиты»: в Брянске дочь Коломейцева попала в ДТП
Брянский предприниматель Александр Коломейцев отчитал водителя «ВАЗа», въехавшего в Audi его дочери.
Авария произошла вечером 11 мая на пересечении улиц Крахмалева и Костычева в Советском районе. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.
Подоспевший на помощь Александр Коломейцев снял видео, где он обрушился на водителя «ВАЗа» с критикой. Тот пытался объяснить Коломейцеву, что проработал водителем автобуса 42 года.
«Ты пьяница, а не водитель! – кричал Коломейцев. – Сейчас мы разберемся, кто ты такой».
Дочь Коломейцева пожаловалась, что помимо водителя в состоянии опьянения находятся и два пассажира «ВАЗа».
«Вот такие у нас водители. Не водители, а паразиты. 42 года пьяница за рулем. Да ты сволочь! Тебе башку оторвать! Три пьяных алкоголика. Суки!» – заключил Коломейцев.
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