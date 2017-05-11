«Не водители, а паразиты»: в Брянске дочь Коломейцева попала в ДТП

Брянский предприниматель Александр Коломейцев отчитал водителя «ВАЗа», въехавшего в Audi его дочери.

Авария произошла вечером 11 мая на пересечении улиц Крахмалева и Костычева в Советском районе. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Подоспевший на помощь Александр Коломейцев снял видео, где он обрушился на водителя «ВАЗа» с критикой. Тот пытался объяснить Коломейцеву, что проработал водителем автобуса 42 года.

«Ты пьяница, а не водитель! – кричал Коломейцев. – Сейчас мы разберемся, кто ты такой».

Дочь Коломейцева пожаловалась, что помимо водителя в состоянии опьянения находятся и два пассажира «ВАЗа».

«Вот такие у нас водители. Не водители, а паразиты. 42 года пьяница за рулем. Да ты сволочь! Тебе башку оторвать! Три пьяных алкоголика. Суки!» – заключил Коломейцев.