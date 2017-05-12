В Белых Берегах дети играют на покосившемся заборе с надписью «опасно»
Жительница Белых Берегов сняла на видео опасные игры детей на заборе из бетонных плит.
На видео видно, как двое детей взобрались на забор с надписью «опасно». При этом две плиты сильно накренились и в любой момент могут рухнуть.
«У меня одной сердце замирает?» – написала автор записи на странице Белых Берегов в соцсетях.
Жители Белых Берегов просят власти починить ограждение.
«Дети всегда дети – себя вспомните. А вот ответственные лица, видать, ждут, пока гром грянет», «Забор надо сносить и ставить новый! Пока этими плитами не придавят человека», «Звонить нужно и не только в администрацию. В МЧС и т. д. Пусть решают. А лучше посетить администрацию и записать общение на видео», – пишут они.
Новости регионов
14 Мая, 2017
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