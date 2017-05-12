Брянцев просят стать «домашними» пожарными
В региональном ГУ МЧС призвали брянцев формировать «домашние пожарные гарнизоны».
Жителей области просят соблюдать правила безопасности при сжигании мусора на приусадебных участках и обустраивать вокруг жилых кварталов минерализованные полосы – опашку шириной не менее 8 метров.
«Сформируйте у себя свой собственный «домашний пожарный гарнизон» – держите наготове заполненную емкость с водой: молочный бидон, бассейн для купания, хозяйственные ведра и т. п., отдельно в легкодоступном месте положите необходимый инвентарь: ведра, лопату, лестницу, багор. Все эти заблаговременные мероприятия помогут вам значительно быстрее среагировать на происшествия, связанные с загораниями и пожарами», – обратились к брянцам в МЧС.
Новости регионов
14 Мая, 2017
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