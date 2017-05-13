В ночь на понедельник в Брянской области прогнозируют заморозки
В Брянской области вновь прогнозируют ночные заморозки.
По данным областного ГУ МЧС, в ночь на понедельник, 15 мая, в регионе ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -2 °С. Синоптики прогнозируют в понедельник переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, местами до -2 °С. Днем потеплеет до +13…+18 °С.
Новости регионов
15 Мая, 2017
|+5
|$58
|€63
Братские захоронения и мемориальные таблички в Трубчевском партизанском лесу были приведены в порядок 6 мая
В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.
В Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.