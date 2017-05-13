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В ночь на понедельник в Брянской области прогнозируют заморозки

Опубликовано Вчера, 18:40

В Брянской области вновь прогнозируют ночные заморозки.

По данным областного ГУ МЧС, в ночь на понедельник, 15 мая, в регионе ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -2 °С. Синоптики прогнозируют в понедельник переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, местами до -2 °С. Днем потеплеет до +13…+18 °С.

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