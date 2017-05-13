Брянцев просят ходить на шашлыки с огнетушителем

В ГУ МЧС попросили жителей Брянской области брать с собой в лес огнетушитель.

В ведомстве обратились к брянцам с просьбой приобрести мангалы и уголь для шашлыков и не использовать ветки и палки, найденные в лесу.

«Если же, попользовавшись дарами природы, кто-либо из присутствующих отравится ядовитыми парами или паразитами, обитавшими в дереве, никто виноват не будет», – говорится в сообщении Брянского МЧС.

Костер нельзя разводить под низко растущими деревьями. Идеальное место для него – ближе к воде.

«Отправляясь на шашлыки, желательно захватить небольшой огнетушитель на случай, если вышеизложенные советы не помогли», – посоветовали в МЧС.