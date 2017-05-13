Брянцев просят ходить на шашлыки с огнетушителем
В ГУ МЧС попросили жителей Брянской области брать с собой в лес огнетушитель.
В ведомстве обратились к брянцам с просьбой приобрести мангалы и уголь для шашлыков и не использовать ветки и палки, найденные в лесу.
«Если же, попользовавшись дарами природы, кто-либо из присутствующих отравится ядовитыми парами или паразитами, обитавшими в дереве, никто виноват не будет», – говорится в сообщении Брянского МЧС.
Костер нельзя разводить под низко растущими деревьями. Идеальное место для него – ближе к воде.
«Отправляясь на шашлыки, желательно захватить небольшой огнетушитель на случай, если вышеизложенные советы не помогли», – посоветовали в МЧС.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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