В Клетне угонщика приговорили к 100 часам работ за нежелание платить 30 тысяч

Жителя Клетнянского района отправили на обязательные работы за злостное уклонение от выплаты штрафа.

Как сообщили в районном суде, 25 сентября 2015 года мужчину обязали заплатить 30 тысяч рублей за неправомерное завладение машиной.

Однако с тех пор автоугонщик всячески уклонятся от выплаты штрафа. В результате пристав-исполнитель потребовал в суде заменить штраф другим наказанием.

Районный суд заменил 30-тысячный штраф на 100 часов обязательных работ.