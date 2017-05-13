В Клетне угонщика приговорили к 100 часам работ за нежелание платить 30 тысяч
Жителя Клетнянского района отправили на обязательные работы за злостное уклонение от выплаты штрафа.
Как сообщили в районном суде, 25 сентября 2015 года мужчину обязали заплатить 30 тысяч рублей за неправомерное завладение машиной.
Однако с тех пор автоугонщик всячески уклонятся от выплаты штрафа. В результате пристав-исполнитель потребовал в суде заменить штраф другим наказанием.
Районный суд заменил 30-тысячный штраф на 100 часов обязательных работ.
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15 Мая, 2017
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