В Брянске водитель заплатит 70 тысяч пострадавшей в ДТП пенсионерке
В Брянске суд обязал водителя Volvo S60 возместить моральный вред пенсионерке, пострадавшей в ДТП по его вине.
Как сообщили в областной прокуратуре, 66-летняя женщина – ветеран труда получила тяжелую травму. 11 марта Бежицкий районный суд приговорил водителя к ограничению свободы.
Защищая права пенсионерки, прокурор потребовал взыскать с виновника ДТП 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Бежицкий районный суд иск удовлетворил.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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