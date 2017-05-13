В Брянске водитель заплатит 70 тысяч пострадавшей в ДТП пенсионерке

В Брянске суд обязал водителя Volvo S60 возместить моральный вред пенсионерке, пострадавшей в ДТП по его вине.

Как сообщили в областной прокуратуре, 66-летняя женщина – ветеран труда получила тяжелую травму. 11 марта Бежицкий районный суд приговорил водителя к ограничению свободы.

Защищая права пенсионерки, прокурор потребовал взыскать с виновника ДТП 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Бежицкий районный суд иск удовлетворил.