В Брянске два производителя колбасы конкурируют в упаковке

Два мясоперерабатывающих предприятия в Брянске продолжают спор об упаковке колбасы.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» рассмотрела комиссия Брянского УФАС России.

Напомним, дело возбудили по признакам недобросовестной конкуренции из-за использования упаковки вареной колбасы «Докторская» и «Любительская» в целлофановой оболочке. «Брянский мясокомбинат» пожаловался на то, что конкурент – «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» – использует похожую до степени смешения упаковку.

Как сообщили в УФАС, комиссия решила прекратить дело в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.