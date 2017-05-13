В Брянске два производителя колбасы конкурируют в упаковке
Два мясоперерабатывающих предприятия в Брянске продолжают спор об упаковке колбасы.
Дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» рассмотрела комиссия Брянского УФАС России.
Напомним, дело возбудили по признакам недобросовестной конкуренции из-за использования упаковки вареной колбасы «Докторская» и «Любительская» в целлофановой оболочке. «Брянский мясокомбинат» пожаловался на то, что конкурент – «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» – использует похожую до степени смешения упаковку.
Как сообщили в УФАС, комиссия решила прекратить дело в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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