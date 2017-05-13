Брянцев приглашают провести ночь в библиотеке
В Брянске пройдет ежегодная акция «Ночь в библиотеке», посвященная 200-летию со дня рождения А. К. Толстого.
Как сообщили в областном правительстве, увлекательно-познавательная программа позволит гостям в полной мере не только окунуться в эпоху, но и проникнуться творчеством и настроением А. К. Толстого.
Посетителям представят народный проект – видеокнигу «Год с А. К. Толстым. «Князь Серебряный». Читаем роман», интеллектуальные игры в стиле XIX века «Слово за слово», «Библиотурнир по Пруткову», клуб-кафе «Зри в корень!», игровую экопанораму «Графские угодья», конкурсы двойников Пруткова и «Рисуем Пруткова», лотереи, розыгрыши, викторины и акции. Также состоится награждение лучшего чтеца.
Для самых маленьких посетителей будет работать детская площадка, которая превратится в родовое поместье А. К. Толстого.
Библионочь состоится 27 мая в областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева. Начало в 20.00. Контактный телефон 64-69-37.
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15 Мая, 2017
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