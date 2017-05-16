Брянский блогер Виткевич обвинил недругов в подлости

Брянский блогер Николай Виткевич заявил о том, что недоброжелатели пытаются скомпрометировать его и его соратника по проекту «Вдребезги» Александра Коломейцева.

«В брянских СМИ чаще стали появляться фальшивые комментарии, в частности от лица Николая Виткевича и Александра Коломейцева. Это время от времени делали и раньше, но сейчас это приобрело систематический характер во многих СМИ», – рассказал в своем блоге Виткевич.

По его словам, «это связано с возрастающей популярностью» его с Коломейцевым интернет-проектов «и одновременно показывает уровень подлости недоброжелателей».

«Мы всегда говорим открыто и пишем только на официальных и авторизованных страницах в соцсетях и отвечаем на вопросы на своих официальных сайтах и интернет-каналах. Все остальное, что пишется якобы от нашего имени, просим воспринимать соответственно», – обратился к брянцам Виткевич.

Напомним, брянской интернет-общественности Николай Виткевич известен резкой критикой в адрес Брянской епархии и чиновников в связи с проведением крестных ходов в центре города, а также своим эффектным появлением на записи программы «Прямой эфир» телеканала «Россия-1», посвященной делу Олеси Сиваковой.

Предпринимателя Александра Коломейцева в конце апреля «изгнали» из Брянского райсовета из-за «непостоянства политических взглядов».