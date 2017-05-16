«Тут неглубоко!»: в Брянске дети играют в провалах грунта
Жительница Брянска Татьяна Линник бьет тревогу: в Московском микрорайоне маленькие дети играют в провалах грунта.
«Прошу общественность обратить внимание на двор домов 37 и 39 в Московском микрорайоне. Во дворе провалы почвы, ямы на стоянке машин – туда залезают дети», – рассказала она в соцсетях.
По ее словам, дома обслуживает компания «Таймыр».
«Фото от 12 мая – торчит голова мальчика... на мои предупреждения дети ответили: тут неглубоко!» – сообщила Татьяна Линник.
«Уже смертельный случай на самолете был, давайте не ждать второго!» – отмечает она.
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