В Брянске постамент танка на Черном мосту облицевали плиткой

Постамент легендарного танка Т-34 на Черном мосту в Брянске отремонтировали.

Как сообщили в администрации Фокинского района, в течение полувека за памятником осуществлялся должный уход, постамент ремонтировали ежегодно. Однако, несмотря на это, основание памятника стало разрушаться.

Всего за несколько недель постамент облицевали новой гранитной плиткой, надписи на нем обновили. В ближайшее время танк почистят и покрасят.

Танк Т-34 с бортовым номером 242, знаком первого танка, ворвавшегося в город, установлен на въезде в Фокинский район 50 лет назад, в 25-ю годовщину освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.



