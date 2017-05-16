В Брянске девушка гналась за уличной кошкой от Менжинки до «Европы»
Жительница Брянска Оксана Борисенко просит горожан помочь ей в поисках сбежавшей кошки.
По ее словам, раньше кошка жила на улице в районе остановки «Улица Менжинского».
«В четверг вечером я приютила ее у себя. Все было хорошо, к рукам привыкла, в лоток приучена, ласковая!!! Но в воскресенье утром было открыто окно, и она выпрыгнула с 3-го этажа (Белорусская, д. 30) и спряталась под машину, пока я спустилась за ней, она сидела там, я хотела забрать ее обратно, но к рукам не подходила, она выбежала с под машины и побежала в сторону моста, я бежала за ней, она перебежала дорогу (но хорошо, что водитель успел притормозить из-за поворота), поднялась по лестнице и побежала по мосту», – рассказала в соцсетях девушка.
Новоиспеченная владелица кошки гналась на ней до «Европы», но та «побежала прям и скрылась из глаз».
Всех, кто видел животное (на фото), Оксана Борисенко просит позвонить ей по телефону 8-920-842-64-11 или оставить сообщение в соцсетях.
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