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В Брянске девушка гналась за уличной кошкой от Менжинки до «Европы»

Опубликовано Сегодня, 18:20

Жительница Брянска Оксана Борисенко просит горожан помочь ей в поисках сбежавшей кошки.

По ее словам, раньше кошка жила на улице в районе остановки «Улица Менжинского».

«В четверг вечером я приютила ее у себя. Все было хорошо, к рукам привыкла, в лоток приучена, ласковая!!! Но в воскресенье утром было открыто окно, и она выпрыгнула с 3-го этажа (Белорусская, д. 30) и спряталась под машину, пока я спустилась за ней, она сидела там, я хотела забрать ее обратно, но к рукам не подходила, она выбежала с под машины и побежала в сторону моста, я бежала за ней, она перебежала дорогу (но хорошо, что водитель успел притормозить из-за поворота), поднялась по лестнице и побежала по мосту», – рассказала в соцсетях девушка.

Новоиспеченная владелица кошки гналась на ней до «Европы», но та «побежала прям и скрылась из глаз».

Всех, кто видел животное (на фото), Оксана Борисенко просит позвонить ей по телефону 8-920-842-64-11 или оставить сообщение в соцсетях.

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