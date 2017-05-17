В Комаричах пенсионеру грозит 4 года за кражу продуктов на 400 рублей

В Комаричах полицейские задержали 60-летнего пенсионера по подозрению в магазинной краже.

Как сообщили в региональном УМВД, придя в магазин, пенсионер внезапно схватил с прилавка продукты и сигареты и скрылся. Размер ущерба составил порядка 400 рублей.

В этот же день пожилого «налетчика» задержали. Он сознался в преступлении и вернул продукты и сигареты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Если его доведут до суда, пенсионеру грозит до четырех лет заключения.