Брянцы с детьми высиживают многочасовые очереди к врачу

Жительница Брянска Татьяна Мирчук пожаловалась на гигантские очереди в поликлинике № 2 в Советском районе.

По ее словам, пациенты с маленькими детьми в среднем проводят по два с половиной часа в очереди к урологу.

Фото из поликлиники Татьяна Мирчук опубликовала в соцсети. В комментариях брянцы отмечают, что «час как минимум надо просидеть в очереди к любому доктору во 2-й поликлинике и в областной то же самое, ничего не меняется! В регистратуру час и у дверей врача час как минимум!».

«Мы сегодня к педиатру 2 часа сидели, ребенку 6 месяцев. Все бы ничего, но там было ужасно жарко и окна открывать нельзя», «Мы к неврологу с 4-месячным 5 часов простояли», «У меня рекорд был 4,5 часа к педиатру... кто дольше?» – жалуются горожане.

Напомним, в марте на очереди во 2-й детской поликлинике жаловался еще один недовольный родитель. Судя по всему, руководство медучреждения не спешит исправлять ситуацию.





