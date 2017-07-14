Жителю Унечского района, забившему хозяина дома скамейкой, дали 10 лет
40-летнего жителя Унечского района на 10 лет изолировали от общества за причинение смерти по неосторожности 37-летнему односельчанину.
5 марта пьяный мужчина гостил у односельчанина в деревне Долматово. Поссорившись с хозяином дома, он несколько раз ударил его массивной деревянной скамейкой по лицу. Травмы оказались смертельными.
Как сообщили в региональной прокуратуре, суд приговорил жителя Унечского района к 10 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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