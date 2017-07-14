Брянские эксперты нашли в продуктах «таблицу Менделеева» и кишечную палочку

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория выявила нарушения при производстве продуктов питания.

На прошлой неделе специалисты обнаружили в сухих молочных продуктах, молоке и тушках цыплят-бройлеров остаточное содержание ветеринарных препаратов групп линкозамидов, макролидов и хинолонов.

В образце сливочного масла жирно-кислотный состав не соответствовал нормативам, также в нем присутствовал консервант сорбиновая кислота (Е200) и ее соли: натрия (Е201), калия (Е202) и кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации.

В двух образцах сыра выявлено превышение содержания натамицина.

В говядине и свинине обнаружена листерия моноцитогенес, в полуфабрикатах из говядины – бактерии группы кишечной палочки; в молоке – соматические клетки. Образец охлажденной говядины не прошел проверку по физико-химическим показателям.