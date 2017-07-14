В Фокинском и Володарском районах Брянска понизят напор воды

В Фокинском и Володарском районах Брянска будет понижен напор воды.

Как сообщили в мэрии, с 17 по 22 июля напор будет понижен в микрорайонах «Орловский» и «Мясокомбинат». Ограничения связаны с плановыми работами по очистке резервуара на водозаборе «Московский».

18 июля из-за планово-ремонтных работ на водозаборе «Деповской» напор воды понизят в микрорайонах «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский».