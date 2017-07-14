Брянец сдал «Утилизатору» ржавый «ВАЗ»

В Брянске продолжаются съемки реалити-шоу «Утилизатор» телеканала «Че».

Как рассказали горожане в соцсетях, днем 15 июля одну из машин программы заметили у МПСУ, вторую – везущую старый «ВАЗ» с вмятинами и коррозией – на Московском проспекте.

Несмотря на то что машина действительно выглядит «убитой», интернет-пользователи отмечают: «Норм «четырка» еще, а уже в утилизатор».

Напомним, несколько дней машину «Утилизатора» заметили у гостиницы «Центральная».