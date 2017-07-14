Брянец сдал «Утилизатору» ржавый «ВАЗ»
В Брянске продолжаются съемки реалити-шоу «Утилизатор» телеканала «Че».
Как рассказали горожане в соцсетях, днем 15 июля одну из машин программы заметили у МПСУ, вторую – везущую старый «ВАЗ» с вмятинами и коррозией – на Московском проспекте.
Несмотря на то что машина действительно выглядит «убитой», интернет-пользователи отмечают: «Норм «четырка» еще, а уже в утилизатор».
Напомним, несколько дней машину «Утилизатора» заметили у гостиницы «Центральная».
Новости регионов
16 Июля, 2017
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