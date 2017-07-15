В Клетнянском районе пьяная женщина с ножевым ранением оговорила знакомого

В Клетнянском районе пьяная женщина поранилась ножом и оговорила знакомого.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 5 апреля нетрезвая женщина поссорилась со своим знакомым и нечаянно нанесла себе ножом рану живота. Затем она обратилась в полицию и рассказала, что ее ранил знакомый, также угрожавший ей убийством. В качестве вещественного доказательства она представила кухонный нож.

Однако проверка показала, что информация ложная и преступления не было.

Женщину обвинили в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств. Суд приговорил ее к полутора годам условно с годовым испытательным сроком.