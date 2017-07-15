Житель Почепа «рыбачил» в луже у ЦРБ

Житель Почепа вышел на «рыбалку» к местной больнице.

Мужчина расположился на берегу большой лужи у Центральной районной больницы, сообщили очевидцы. К «рыбалке» он подготовился основательно, прихватив сразу три удочки и молодого родственника Виталия.

Какие цели преследовал «рыболов», неизвестно. Вероятно, таким образом он решил привлечь внимание властей к состоянию дороги.

Жители Почепа сняли происходящее на видео – комментируя поступок «рыбака», один из очевидцев не смог подобрать цензурные слова.