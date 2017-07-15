На пляже в Брянске хотят построить подвесной мост
На Центральном пляже в Бежицком районе Брянска хотят построить подвесной мост.
«Друзья, у нас возникла идея построить подобный мост и на Центральном пляже, что скажете?» – поинтересовались у горожан сотрудники пляжа.
Брянцы инициативу поддержали: за возведение моста высказались 193 участника интернет-опроса, против проголосовали 19.
Сейчас на пляже идет строительство двух дополнительных волейбольных площадок – после завершения работ их будет уже семь.
Новости регионов
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17 Июля, 2017
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