На пляже в Брянске хотят построить подвесной мост

На Центральном пляже в Бежицком районе Брянска хотят построить подвесной мост.

«Друзья, у нас возникла идея построить подобный мост и на Центральном пляже, что скажете?» – поинтересовались у горожан сотрудники пляжа.

Брянцы инициативу поддержали: за возведение моста высказались 193 участника интернет-опроса, против проголосовали 19.

Сейчас на пляже идет строительство двух дополнительных волейбольных площадок – после завершения работ их будет уже семь.