Брянцы оборвали вертикальную клумбу с петуниями
Вандалы оборвали цветы с вертикальной клумбы на проспекте Ленина в Брянске.
Фото, сделанные на смотровой площадке над оврагом Верхний Судок, в редакцию ИА «Город 32» прислала жительница Брянска Светлана.
По ее словам, неизвестные варварски обобрали клумбу с петуниями. Теперь со стороны ограды конструкция выглядит «лысой».
«Порядок и красота на улицах Брянска начинаются с поведения самих горожан, – считает женщина. – Такое хулиганство не красит брянцев и сводит все усилия к облагораживанию города на нет».
Напомним, летом этого года в Брянске зарегистрирован бум краж цветов с клумб.
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