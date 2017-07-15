Брянцы оборвали вертикальную клумбу с петуниями

Вандалы оборвали цветы с вертикальной клумбы на проспекте Ленина в Брянске.

Фото, сделанные на смотровой площадке над оврагом Верхний Судок, в редакцию ИА «Город 32» прислала жительница Брянска Светлана.

По ее словам, неизвестные варварски обобрали клумбу с петуниями. Теперь со стороны ограды конструкция выглядит «лысой».

«Порядок и красота на улицах Брянска начинаются с поведения самих горожан, – считает женщина. – Такое хулиганство не красит брянцев и сводит все усилия к облагораживанию города на нет».

Напомним, летом этого года в Брянске зарегистрирован бум краж цветов с клумб.



