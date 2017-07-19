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Брянец рассказал о кусачей собаке и получил штраф

Опубликовано Сегодня, 08:30

Брянца, рассказавшего о своей собаке, укусившей человека, оштрафовали на 500 рублей.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, На Брянскую горветстанцию пришел мужчина и рассказал, что его собака укусила человека. Пострадавший проходит курс лечения от бешенства.

Ветеринары выяснили, что владелец не привил животное, тогда как вакцинация против бешенства – обязательное противоэпизоотическое мероприятие.

Хозяина собаки привлекли к административной ответственности – ему предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.

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