Брянец рассказал о кусачей собаке и получил штраф
Брянца, рассказавшего о своей собаке, укусившей человека, оштрафовали на 500 рублей.
Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, На Брянскую горветстанцию пришел мужчина и рассказал, что его собака укусила человека. Пострадавший проходит курс лечения от бешенства.
Ветеринары выяснили, что владелец не привил животное, тогда как вакцинация против бешенства – обязательное противоэпизоотическое мероприятие.
Хозяина собаки привлекли к административной ответственности – ему предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.
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