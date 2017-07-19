Полиция нашла дома у жительницы Клинцов наркотик, зашитый в игрушку

Дома у 28-летней жительницы Клинцов нашли крупную партию наркотика, зашитую в мягкую игрушку.

Как сообщили в региональном УМВД, девушка купила наркотическое вещество растительного происхождения для собственного употребления. Пакетик с наркотиком она хранила дома, зашив его в мягкую игрушку.

Девушке предъявили обвинение по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства, совершенные в крупном размере». Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд.

Жительнице Клинцов грозит до 10 лет заключения и крупный штраф.