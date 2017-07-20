Брянцы замусоривают облагороженные пляжи в Белых Берегах

Жители Белых Берегов, благоустраивающие поселковые пляжи, возмущены поведением отдыхающих.

На днях неизвестные разгромили беседку. «Стоило только ребятам благоустроить место на противоположном берегу, как тут же нашлись антисоциальные элементы, которые все растащили. Кому понадобилась пленка с навеса?!! Из бани стащили два мотка стрейч-пленки и скотча (ремкомплект)», – рассказали белобережцы на странице поселка в соцсети.

Тем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обещают вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.

Ущерб облагороженным территориям отдыхающие наносят не только на суше, но и в воде.

«Посетили помосты на косе и, честно говоря, грустно. Первый вроде бы в порядке в плане чистоты территории и акватории вокруг, но вот второй не порадовал как минимум. Чего только из воды не извлекалось: бутылки и банки от пива, «Бейлиза» (вопрос к эстетам: вы свиньи?), пачки майонеза, памперсы, аккуратно завернутые в пакет и выброшенные в воду. Пакетов и ПЭТ-бутылок вообще немеряно. Что вы рассчитываете поймать через год-два там?» – обратились к брянцам жители Белых Берегов.

Еще один инцидент произошел в водоохранной зоне поселкового озера. Водитель Kia Retona по мосту проехал прямо к озеру.

«В то время, как все мы пытаемся сохранить зеленую зону нашего озера, облагораживаем пляжи, запускаем рыбу, устанавливаем стенды и следим за чистотой, кто-то считает возможным плевать на все наши труды, плевать нам в лицо! Автохам: серебристая KIA Retona с регистрационным номером М 519 ОО, не замечая запрещающего знака («кирпич»), в наглую въехала по мосту в водоохранную зону!» – недоумевают местные жители.

Белобережцы просят отдыхающих уважать себя и остальных, соблюдать чистоту и не портить благоустроенные территории.







