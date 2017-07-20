В Брянске ветеринары разбили 720 куриных яиц
В Брянске уничтожили 720 куриных яиц неизвестного происхождения.
Рейды по пресечению несанкционированной торговли в Брянске провели сотрудники регионального управления ветеринарии.
На одной из улиц жительница Брянской области незаконно торговала яйцами. Документов о происхождении яиц у женщины не было.
72 десятка опасных яиц изъяли из оборота и утилизировали путем разбивания (на фото). Торговку привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
20 Июля, 2017
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Виктор Григорьевич Гринкевич представляет предпринимательское сообщество и отстаивает его интересы.
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