В Брянске ветеринары разбили 720 куриных яиц

В Брянске уничтожили 720 куриных яиц неизвестного происхождения.

Рейды по пресечению несанкционированной торговли в Брянске провели сотрудники регионального управления ветеринарии.

На одной из улиц жительница Брянской области незаконно торговала яйцами. Документов о происхождении яиц у женщины не было.

72 десятка опасных яиц изъяли из оборота и утилизировали путем разбивания (на фото). Торговку привлекли к административной ответственности.