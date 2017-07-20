В Брянске маршрутчик высадил беременную из-за музыки в наушниках

Жительница Брянска пожаловалась на водителя 49-й маршрутки, высадившего беременную женщину.

Гневное сообщение появилось в соцсетях. «Сегодня, 20 июля, в 10 утра брянский водитель маршрутки № 49 с номером М 532 СС высадил беременную женщину, ехавшую с Новостройки в Советский, буквально на следующей остановке, аргументируя высадку: или сними наушники, или выходи, хотя музыка, которую слушала женщина, никому в салоне не мешала. Что за маршрутчики у нас занимаются перевозками пассажиров?! Захотел – везет до пункта назначения, а не понравился пассажир – высадил. Что это за беспредел?» – негодует автор жалобы Анна Самородская.

Мнения интернет-пользователей разделились от «А сами врубят музыку на всю катушку и не слышат требования об остановке». «С какой стати он вообще требует снять наушники? Это какими-то правилами запрещено? Что за бред?» до «Не факт, что проблема была только в наушниках. За одну остановку надо еще умудриться так достать водилу, чтоб он высадил пассажира» и «Знаете, не такая уж эта беременная и бедная, если предпочла выйти, а не свернуть наушники».

Одна горожанка и вовсе назвала водителя «хорошим мужчиной».

«Знаю лично этого водителя! Хороший мужчина, по крайней мере мне таким показался. Когда я ехала с ребенком на руках в поликлинику утром, в час пик, места не было, и никто не уступил! Пока он не сказал, чтобы уступили. Вот такой у нас народ. А вам все маршрутчики хреновые. А наушники ужасно раздражают, когда под ухом и на всю громкость! И это очень нервирует», – поделилась она.





