В Брянске маршрутчик высадил беременную из-за музыки в наушниках
Жительница Брянска пожаловалась на водителя 49-й маршрутки, высадившего беременную женщину.
Гневное сообщение появилось в соцсетях. «Сегодня, 20 июля, в 10 утра брянский водитель маршрутки № 49 с номером М 532 СС высадил беременную женщину, ехавшую с Новостройки в Советский, буквально на следующей остановке, аргументируя высадку: или сними наушники, или выходи, хотя музыка, которую слушала женщина, никому в салоне не мешала. Что за маршрутчики у нас занимаются перевозками пассажиров?! Захотел – везет до пункта назначения, а не понравился пассажир – высадил. Что это за беспредел?» – негодует автор жалобы Анна Самородская.
Мнения интернет-пользователей разделились от «А сами врубят музыку на всю катушку и не слышат требования об остановке». «С какой стати он вообще требует снять наушники? Это какими-то правилами запрещено? Что за бред?» до «Не факт, что проблема была только в наушниках. За одну остановку надо еще умудриться так достать водилу, чтоб он высадил пассажира» и «Знаете, не такая уж эта беременная и бедная, если предпочла выйти, а не свернуть наушники».
Одна горожанка и вовсе назвала водителя «хорошим мужчиной».
«Знаю лично этого водителя! Хороший мужчина, по крайней мере мне таким показался. Когда я ехала с ребенком на руках в поликлинику утром, в час пик, места не было, и никто не уступил! Пока он не сказал, чтобы уступили. Вот такой у нас народ. А вам все маршрутчики хреновые. А наушники ужасно раздражают, когда под ухом и на всю громкость! И это очень нервирует», – поделилась она.
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