Дочь пациентки пожаловалась на отношение к больным в Брянской облбольнице

Дочь одной из пациенток Брянской областной больницы № 1 пожаловалась на отношение к больным.

Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения.

«Моя мама находится на лечении в областной больнице № 1, в неврологии сосудистого центра. Больные очень тяжелые, кормят в палатах, для лежачих есть подкатные столики. Кого родственники кормят, держа тарелку в руках над больным, а кто хоть немного двигается, должен как-то изловчится и кушать на тумбочке. В палате всего один столик. Неужели в больнице нет денег, чтобы обеспечить более-менее условия для больных?» – недоумевает женщина.

По ее словам, «заведующий отделением не замечает проблему или не хочет замечать».

Женщина просит руководство больницы прислушаться к жалобе и принять меры.