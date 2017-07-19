Дочь пациентки пожаловалась на отношение к больным в Брянской облбольнице
Дочь одной из пациенток Брянской областной больницы № 1 пожаловалась на отношение к больным.
Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения.
«Моя мама находится на лечении в областной больнице № 1, в неврологии сосудистого центра. Больные очень тяжелые, кормят в палатах, для лежачих есть подкатные столики. Кого родственники кормят, держа тарелку в руках над больным, а кто хоть немного двигается, должен как-то изловчится и кушать на тумбочке. В палате всего один столик. Неужели в больнице нет денег, чтобы обеспечить более-менее условия для больных?» – недоумевает женщина.
По ее словам, «заведующий отделением не замечает проблему или не хочет замечать».
Женщина просит руководство больницы прислушаться к жалобе и принять меры.
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21 Июля, 2017
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