«Какого хрена?»: Коломейцева и Виткевича не пустили к новому федеральному инспектору
Ведущие интернет-программы «Вдребезги» Александр Коломейцев и Николай Виткевич не смогли пробиться к новому главному федеральному инспектору по Брянской области Афанасию Киселеву.
В марте одиозную пару так же не пустили к предшественнику Афанасьева Леониду Соломатину, который теперь трудится в Орле.
Коломейцев и Виткевич решили лично проверить, не изменились ли порядки в аппарате главного федерального инспектора, и остались разочарованы – дальше охраны им пройти не удалось.
Афанасьев предложил «просителям» обратиться в его адрес письменно.
«У меня назрел вопрос: какого хрена они делают вот в этом здании?» – вскричал Коломейцев.
«Не знаем, как в других регионах, а в Брянской области, «слуги народа» совсем попутали берега», – заключил Виткевич.
Новости регионов
21 Июля, 2017
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