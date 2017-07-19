«Какого хрена?»: Коломейцева и Виткевича не пустили к новому федеральному инспектору

Ведущие интернет-программы «Вдребезги» Александр Коломейцев и Николай Виткевич не смогли пробиться к новому главному федеральному инспектору по Брянской области Афанасию Киселеву.

В марте одиозную пару так же не пустили к предшественнику Афанасьева Леониду Соломатину, который теперь трудится в Орле.

Коломейцев и Виткевич решили лично проверить, не изменились ли порядки в аппарате главного федерального инспектора, и остались разочарованы – дальше охраны им пройти не удалось.

Афанасьев предложил «просителям» обратиться в его адрес письменно.

«У меня назрел вопрос: какого хрена они делают вот в этом здании?» – вскричал Коломейцев.

«Не знаем, как в других регионах, а в Брянской области, «слуги народа» совсем попутали берега», – заключил Виткевич.