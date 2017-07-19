Брянца оштрафовали на 20 тысяч за камеру в датчике движения

Советский районный суд признал жителя Брянска виновным в приобретении и сбыте «шпионского» оборудования.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, в декабре 2016 года брянец купил в интернет-магазине видеокамеру, вмонтированную в датчик движения. Свободный оборот оборудования, предназначенного для негласного получения информации, запрещен в России. При попытке продать камеру мужчину задержали полицейские.

Брянец полностью признал свою вину, представил суду положительные характеристики. Учитывая эти обстоятельства и отсутствие судимости, суд обязал его выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.