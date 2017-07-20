В Брянске «бензиновые» воры перестали оставлять «до заправки»

В Брянске автомобилистка пожаловалась на нарушение «кодекса чести» со стороны «бензиновых» воров.

«Народ, имейте совесть! Сливают бензин в Фокинском районе ночью! Оставляйте хоть до заправки доехать! А поймают – сами понимаете! Совсем уже», – возмущается девушка в соцсетях.

По ее словам, бензин в ее машине, припаркованной в районе «Сельмаша» сливают уже не в первый раз, «но то хоть пару литров оставляли, а то подчистую».

«Обидно, что даже до заправки не оставили. Было около 50 литров», – рассказала водитель.