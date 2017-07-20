20 брянских росгвардейцев окропили святой водой
На Партизанской поляне 20 росгвардейцев-новобранцев отправили на службу с молитвами.
22 июля на Партизанской поляне 20 молодых новобранцев, отправляющихся проходить воинскую службу в частях Росгвардии, торжественно приняли присягу.
Как сообщили в Брянской епархии, заведующий епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Михаил Агешин призвал новобранцев с честью и доблестью нести военную службу, отдавая долг своему Отечеству, быть верными воинской присяге и дисциплине. Затем священнослужитель окропил призывников святой водой.
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