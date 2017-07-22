Виткевич предрек отставку председателя спорткомитета Брянска Погорелова

Брянский спортсмен и блогер Николай Виткевич уверен, что председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов вскоре покинет свой пост.

Погорелов – бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в десятиборье, двукратный вице-чемпион Европы в помещениях в семиборье (2005 и 2007 годы), чемпион России в семиборье (2002 и 2006 годы), мастер спорта международного класса. На Олимпиаде-2008 в Пекине занял четвертое место, однако из-за положительной допинг-пробы МОК аннулировал результат в августе 2016 года.

С марта этого же года Погорелов возглавляет комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

«Ранее Погорелов некоторое время возглавлял брянское областное управление по спорту, но после ряда скандалов и судов, а также снятия с должности предыдущего брянского губернатора Николая Денина (в настоящее время осужденного и находящегося в заключении) расстался с этой должностью, но через некоторое время сменил в руководстве уже городским спортом снятого за многочисленные злоупотребления Николая Новикова», – отмечает Виткевич в своем блоге.

Он также сообщил: «Правительство РФ приняло распоряжение «О реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте от 10 июля 2017 года № 1456-р.» Утвержден комплекс мер, направленных на предотвращение и борьбу с допингом в российском спорте, которым, в частности, предусматриваются нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере, в том числе вплоть до запрета на работу в сфере физической культуры и спорта для лиц уличенных в употреблении допинга, который начнет действовать с 1 августа 2017 года».

Все это, полагает Виткевич, станет веским поводом для увольнения Погорелова из мэрии.

«Вообще история с получением Погореловым, ни разу не выигрывавшим крупные международные соревнования, звания заслуженного мастера спорта достаточно туманна, по документам это звание могут присвоить не только за победы, но и за выдающийся вклад в развитие спорта, но как это относится к нашему персонажу, большой вопрос», – считает блогер.