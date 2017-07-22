Пятеро брянских сирот ждут новых родителей
В Брянской области пятеро детей остались без попечения родителей.
Родителей двухлетнего Дениса и трехлетнего Максима лишили родительских прав. Дети находятся в Карачевском специализированном доме ребенка.
По вопросам приема Дениса и Максима в семью необходимо обращаться в орган опеки и попечительства администрации Климовского района по телефону: 8 (48347) 210-35.
В Навлинском районе новых родителей ждут пятилетний Максим и его сестры: четырехлетняя Анна и трехлетняя Евгения. Мать, единственного родителя детей, ограничили в родительских правах.
По вопросам принятия в семью Максима, Анны и Евгении необходимо обращаться в сектор по опеке и попечительству администрации Навлинского района по телефону 8 (48342) 211-68.
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