Жителя Жуковского района судят за фото и видео с детской порнографией

Житель Жуковского района оказался на скамье подсудимых из-за распространения фото и видео с детской порнографией.

Как сообщили в районном суде, следствие установило, что в 2016 и 2017 годах мужчина размещал на своей странице в соцсетях видеозаписи, содержащие сцены сексуального характера, и материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Посетить его страницу мог любой желающий.

Жителю Жуковского района грозит до 10 лет лишения свободы.