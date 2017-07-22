Жителя Жуковского района судят за фото и видео с детской порнографией
Житель Жуковского района оказался на скамье подсудимых из-за распространения фото и видео с детской порнографией.
Как сообщили в районном суде, следствие установило, что в 2016 и 2017 годах мужчина размещал на своей странице в соцсетях видеозаписи, содержащие сцены сексуального характера, и материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Посетить его страницу мог любой желающий.
Жителю Жуковского района грозит до 10 лет лишения свободы.
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25 Июля, 2017
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