В Клинцах двух вымогателей отправили в колонию строгого режима

Двое вымогателей из Клинцов отправятся в колонию строгого режима по решению суда.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 14 апреля 2016 года ранее судимые жители Клинцов у торгового дома «Юлия» под надуманным предлогом потребовали у одной из жертв 100 тысяч рублей. Один из них держал мужчину за шею, а второй ударил его кулаком в лицо.

Один из вымогателей совершил еще три подобных преступления. 24 апреля 2016 года он потребовал от местного жителя 20 тысяч рублей, несколько раз ударив его ногой в лицо, и украл выпавший мобильный телефон.

24 марта 2016 года под предлогом несуществующего долга он вымогал у другого клинчанина 7 тысяч рублей, угрожая насилием. 25 марта 2016 года также под надуманным предлогом он требовал от двоих горожан по 5 тысяч рублей – одного из них он ударил в живот.

Суд приговорил одного из вымогателей к пяти с половиной годам, второго – к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима.