Брянские рекламщики породили женщину-унитаз
В Брянске появилась креативная реклама унитазов одной из местных компаний.
Баннер привлек внимание журналиста Александра Чернова, запечатлевшего игру мысли рекламных специалистов на фото.
Рекламщики решили отойти от «традиционной» подачи рекламируемого товара и совместили женщин-моделей с унитазами.
Теперь «гибриды» завлекают покупателей, поражая их воображение. «Выбор на любой вкус!» – гласит рекламный слоган.
«Беспощадная брянская реклама самого необходимого... Грохнул кризис, часть магазинов пришлось закрыть, но зато появилась маркетинговая смелость. Правда, все равно куда-то не туда товарищей повело», – отмечает Чернов.
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