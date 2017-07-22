Брянские рекламщики породили женщину-унитаз

В Брянске появилась креативная реклама унитазов одной из местных компаний.

Баннер привлек внимание журналиста Александра Чернова, запечатлевшего игру мысли рекламных специалистов на фото.

Рекламщики решили отойти от «традиционной» подачи рекламируемого товара и совместили женщин-моделей с унитазами.

Теперь «гибриды» завлекают покупателей, поражая их воображение. «Выбор на любой вкус!» – гласит рекламный слоган.

«Беспощадная брянская реклама самого необходимого... Грохнул кризис, часть магазинов пришлось закрыть, но зато появилась маркетинговая смелость. Правда, все равно куда-то не туда товарищей повело», – отмечает Чернов.