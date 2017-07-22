Заключенного брянской колонии строгого режима обвенчали с избранницей
В колонии строгого режима № 4 в поселке Каменка Брасовского района совершено таинство венчания.
Как рассказали в региональном УФСИН, бракосочетание в местах лишения свободы перестало быть редкостью, однако венчаются единицы.
На днях заключенный колонии Александр обвенчался со своей избранницей. По словам Александра, лишение свободы заставило его переосмыслить отношение к вечным ценностям. Вместе с супругой они поняли, что главное в их отношениях – духовный союз.
К обряду венчания влюбленные готовились заранее, накануне долгожданного дня они исповедовались и причастились.
Обвенчал молодоженов отец Игорь, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Державная в Комаричах, не первый год посещающий колонию.
«Важно сохранить и укрепить те чувства, которые переполняют вас в праздничный день. Желаю, чтобы ваш союз служил примером для других людей», – напутствовал пару священник.
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