Заключенного брянской колонии строгого режима обвенчали с избранницей

В колонии строгого режима № 4 в поселке Каменка Брасовского района совершено таинство венчания.

Как рассказали в региональном УФСИН, бракосочетание в местах лишения свободы перестало быть редкостью, однако венчаются единицы.

На днях заключенный колонии Александр обвенчался со своей избранницей. По словам Александра, лишение свободы заставило его переосмыслить отношение к вечным ценностям. Вместе с супругой они поняли, что главное в их отношениях – духовный союз.

К обряду венчания влюбленные готовились заранее, накануне долгожданного дня они исповедовались и причастились.

Обвенчал молодоженов отец Игорь, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Державная в Комаричах, не первый год посещающий колонию.

«Важно сохранить и укрепить те чувства, которые переполняют вас в праздничный день. Желаю, чтобы ваш союз служил примером для других людей», – напутствовал пару священник.