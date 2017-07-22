В Севске иностранка пыталась откупиться от полицейского 25 тысячами рублей

Гражданка иностранного государства предложила севскому полицейскому 25 тысяч рублей. По просьбе регионального УМВД сразу уточним: страж порядка от денег мужественно отказался.

Инцидент произошел 28 ноября прошлого года в отделе полиции в Севске, сообщили в Прокуратуре Брянской области. За 25 тысяч рублей иностранка рассчитывала избежать административной ответственности за перевозку продуктов животного происхождения без ветеринарных документов.

Полицейский денег не взял, а женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Севский районный суд приговорил ее к шести месяцам исправительной колонии общего режима.