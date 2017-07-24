Боящийся жены брянец-игроман получил условный срок за криминальную «сказку»
27-летний житель Советского района Брянска отделался условным наказанием за небылицу о разбойном нападении, совершенном на него.
Напомним, инцидент произошел 23 марта. За ночь брянец проиграл более 30 тысяч рублей в букмекерской конторе в Володарском районе.
Опасаясь гнева жены, он инсценировал нападение на самого себя и обратился в полицию, заявив, что злоумышленники украли у него деньги, кредитную карту и телефон.
В ходе проверки информация не подтвердилась – мужчина стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе с фальсификацией доказательств.
Как сообщили в региональной прокуратуре, Советский районный суд приговорил его к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком. По закону жителя Брянска могли посадить на шесть лет.
Новости регионов
26 Июля, 2017
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