Боящийся жены брянец-игроман получил условный срок за криминальную «сказку»

27-летний житель Советского района Брянска отделался условным наказанием за небылицу о разбойном нападении, совершенном на него.

Напомним, инцидент произошел 23 марта. За ночь брянец проиграл более 30 тысяч рублей в букмекерской конторе в Володарском районе.

Опасаясь гнева жены, он инсценировал нападение на самого себя и обратился в полицию, заявив, что злоумышленники украли у него деньги, кредитную карту и телефон.

В ходе проверки информация не подтвердилась – мужчина стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе с фальсификацией доказательств.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Советский районный суд приговорил его к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком. По закону жителя Брянска могли посадить на шесть лет.