Брянские эксперты нашли в двух партиях манки металломагнитную примесь

Сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в двух партиях манной крупы опасную примесь.

На прошлой неделе в специалисты зернового направления провели 60 исследований.

В двух партиях манки выявлено несоответствие требованиям ГОСТа по внешнему виду, цвету и крупности, а также по показателю безопасности – в крупе присутствовала металломагнитная примесь.

Также по показателю качества проверку не прошли партия плодов кориандра и дробленый рис.