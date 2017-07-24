Брянские эксперты нашли в двух партиях манки металломагнитную примесь
Сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в двух партиях манной крупы опасную примесь.
На прошлой неделе в специалисты зернового направления провели 60 исследований.
В двух партиях манки выявлено несоответствие требованиям ГОСТа по внешнему виду, цвету и крупности, а также по показателю безопасности – в крупе присутствовала металломагнитная примесь.
Также по показателю качества проверку не прошли партия плодов кориандра и дробленый рис.
Новости регионов
26 Июля, 2017
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