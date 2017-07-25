17-летнему брянцу грозит срок за экстремистские посты в соцсетях

17-летнего жителя Брянска осудят за экстремистские посты в социальных сетях.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, с мая по декабрь 2016 года несовершеннолетний брянец размещал в соцсетях для публичного просмотра призывы к возбуждению ненависти и вражды к лицам другой национальности.

Конец интернет-тирадам брянца положили полицейские.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело – его расследование завершено. В ближайшее время материалы направят в суд.