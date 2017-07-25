В Брянской области прогнозируют грозы
Синоптики прогнозируют грозы в Брянской области 27 июля.
По информации регионального ГУ МЧС, в четверг в области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Днем без осадков.
Ветер переменных направлений, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов. Жаркая погода днем сохранится – 26-31 градус тепла.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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