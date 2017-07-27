В Брянске сфотографировали женщину с коробкой на голове

В Брянске женщина с картонной коробкой на голове попала под прицел фотоаппарата.

Как рассказал автор фото, женщина, несмотря на жару, одетая в плотные джинсы и вязанный свитер, спасалась от солнца на остановке по улице Красноармейской в Советском районе. Не найдя подходящего навеса, она прикрыла голову картонной коробкой.

Напомним, на этой неделе в Брянске и области установилась жаркая погода с грозами. В четверг, 27 июля, по прогнозам синоптиков, воздух в регионе прогреется до 31 градуса.