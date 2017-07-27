В Брянске сфотографировали женщину с коробкой на голове
В Брянске женщина с картонной коробкой на голове попала под прицел фотоаппарата.
Как рассказал автор фото, женщина, несмотря на жару, одетая в плотные джинсы и вязанный свитер, спасалась от солнца на остановке по улице Красноармейской в Советском районе. Не найдя подходящего навеса, она прикрыла голову картонной коробкой.
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27 Июля, 2017
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