В Брянске девушка впала в экстаз после лечения в женской консультации
Жительница Брянска пришла в восторг после лечения в дневном стационаре женской консультации городской больницы № 1.
Своими эмоциями пациентка по имени Светлана поспешила поделиться на сайте областного департамента здравоохранения.
Девушка рассказала, что ее «оформляла очень добрая медсестра Жанна», которая «все очень подробно объяснила и отправила к доктору – заведующей этим отделением Селивановой Л. Г.». «Которая, – рассказывает Светлана, – внимательно меня выслушав, назначила лечение, очень грамотная доктор. Она отправила меня в процедурный кабинет».
«Там меня встретили медсестры: капельницу ставила мне медсестра Лариса. Рука – легкая. Очень аккуратная и внимательная», – продолжает Светлана.
«В общем, – заключила она, – все очень понравилось. Чистое, светлое отделение, в котором трудятся светлые, отзывчивые люди. Побольше бы в жизни встречать столько тепла, как в стенах дневного стационара!».
Отметим, что не всем пациенткам Брянской горбольницы № 1 везет так, как Светлане. В июне другая пациентка Анастасия пожаловалась на грубость, неэтичность и непрофессионализм гинеколога больницы Юрия Белодеда.
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28 Июля, 2017
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