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«Он стоял по колено в воде» – волонтер рассказал о спасении брянского мальчика

Опубликовано Вчера, 23:49

Московский волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Владимир Попов рассказал о том, как удалось найти восьмилетнего Кирилла Петрухина, пропавшего в Брянском районе.

Приведем рассказ Владимира Попова полностью:

«Поиск Кирилла Петрухина. Как это все было.

Во вторник освободившись пораньше с работы и предупредив о том, что в среду и четверг меня не будет (техпауза на объекте), поехал в автосервис ремонтировать машину. По дороге думаю, как с пользой провести эти дни. Давно планировал сходить на каяке в одиночку, и вот вроде все складывается удачно, чтобы это свершилось. Дорога из Истры в Люберцы заняла почти 2 часа.

Находясь в сервисе, читаю записи в «Твиттере» и вижу сообщения, что на поиск мальчика нужны старшие групп. Обсуждаем это с Тимуром (он был в сервисе в это время). Он говорит, что вроде есть свидетельства: мальчика видели в городе. Починившись, еду домой. Опять пробки. Навигатор показывает 2,5 часа до дома. Из «Твиттера» узнаю, что на месте пропажи мальчика нашли его велосипед. В голове мысли перебивают друг друга: «Если его видели в городе, значит, опасности меньше и его скоро найдут», «Так на какую бы реку мне сходить на каяке», «Но велосипед нашли в лесу – может, мальчик тоже в лесу», «Ну, до Брянска далеко – минимум 5,5 часа ехать», «Да что такое с тобой? – ты в пробке простоял эти почти 5 часов, и там ребенок в лесу, такой же, как у тебя, 8 лет». Пишу сообщение жене: «Я еду в Брянск, отпускаешь?». Она отвечает, что то же самое хотела мне написать. Возвращаюсь домой, и решаем, что я еду один.

Начинаю собираться на поиск. Пишу в «Твиттере» о выезде. Мне звонит Саша (ник Соловей, он недавно в отряде и живет недалеко от меня) и говорит, что готов составить мне компанию. Я заезжаю за ним, и мы отправляемся на поиск. По дороге мне звонит Фисташка(ник на форуме) и говорит, что присоединится к нам на своей машине. Договариваемся о месте встречи на пересечении А107 и М3. Мы приезжаем туда первые.

Саша читает в «Твиттере», что на поиск выезжают только старшие, новичкам и остальным – стоп до утра. У нас есть полчаса до приезда Фисташки. Я достаю компас, навигатор и провожу краткий обзор по работе с ними Сашке. Договариваемся, что он идет со мной в группе, замыкая с другой стороны, и полученных знаний ему должно хватить. Встретились.

Дальше долгая, но хорошая дорога до Брянска. Пропустив съезд на объездную дорогу, едем через весь город. Если кто меня спросит: «Как тебе Брянск?» – отвечу: «Чистый, пустой городок, ни машин, ни жителей (время – 5 утра). Не доезжая до места поиска, видим лес: сосновый бор без подлеска – и шутим, что такой-то лес мы быстренько пробежим. Как мы тогда ошибались.

Добрались до места ПСР. У штаба много народа. Вижу знакомые лица с брянского и московского отрядов. Сообщаю координатору поиска (Дулин Виктор), что после дороги нам нужно отдохнуть 1-1,5 часа. Особо поспать не удалось, и уже через 45 мин. начинаем собираться на задачу. У штаба еще больше людей.

Приехали сотрудники МЧС (их там было много), МВД. Старший в погонах и фуражке из МЧС говорит: «Не надо стоять и ждать задачи и старших от «Лиза Алерт». Пусть идут цепью куда-нибудь уже». Такое слышать смешно и неприятно.

Получаю задачу. Координатор просит взять в группу 10 МЧСов. С таким количеством выполнять задачу очень непросто, поэтому не больше семи. В итоге у меня в группе 5 МЧСов и Сашка. Получаем оборудование, знакомимся с группой и выходим на задачу. Наша задача: прочесать квадрат L12-M13. На карте видно, что большая часть квадрата – это болото, а не сосновый бор, как мы видели по дороге. Выходим группой на ближайшую и удобную для начала задачи точку M13.

Выстраиваемся в линию, я и Соловей замыкающие. Начинаем движение. Первый проход – вроде лес, дальше лес с крапивой выше моего роста. Ноги вязнут и проваливаются в ил. Стоп. Дальше камыш и вода. 140 метров, и стоп – это плохо.

Мысли такие: «Весь квадрат не закроем», «Как держать строй, если даже не видно, куда сам идешь из-за крапивы», «Ладно, продолжаем». Разворачиваемся, перестраиваемся и двигаемся в обратном направлении. В эфире слышно: какая-то группа снимается с задачи, не может преодолеть заросли. Мы делаем еще проход и еще.

МЧСовсы говорят о сомнительности данной задачи, так как им здесь тяжело проходить, а ребенку и подавно не пройти. Продолжаем. Очередной проход – 180 метров. Принимаю решение: перестроить группу и сделать проходы перпендикулярно нашему движению, чтобы закрыть небольшой сухой кусок. Вперед через крапиву, упавшие деревья. Опять вода. Разворачиваемся. Становится жарко. Вываливаемся на открытое от деревьев место. Часть группы не может пройти заросли. Остановились. Все, это последний проход в этой части квадрата. Дальше непролазные заросли вербы, камыша и тростника. Сбор группы возле замыкающего Соловья. Объявляю группе, что выходим отсюда. Передаю Соловью рацию – давай, передай, что работаем на отклик, кричи и уходим. Кричит. «Я здесь...Паапааа...».

Не может быть, это отклик! Беру рацию: «Заря – лисе 89. Слышим отклик». На компасе выставляю азимут на звук. Адреналин зашкаливает. Впереди настоящее болото. Пробираемся через тростник и камыш. Вода местами по колено. Никто уже не обращает на это внимание. 80 метров забега и мы на месте. «Заря – лисе 89: «Ребенок найден, жив».

Он стоял босой в трусах и футболке по колено в воде. Вокруг него тростник выше его роста раза в два. Ему сразу дали воды. Так жадно пить воду. Ноги, руки и лицо порезано травой, ожоги от крапивы, укусы насекомых. Выходим. МЧСовсы укутали его своими кителями и по очереди несли ребенка на руках. Мы с Сашкой прокладывали и расчищали путь.

Мы его нашли! Живым!

Спасибо ребятам из МЧС (если не ошибаюсь, ПЧ 1 Брянскса), что выполняли безоговорочно мои «приказы». Спасибо Сашке (Соловью) за помощь и компанию! Будь с нами!

Написал для тех, кто сомневается: ехать или нет? Можешь – едь!».

Напомним, сейчас брянские следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося с восьмилетним Кириллом Петрухиным. Также отметим, что после его спасения десятки брянцев решили вступить в отряд «Лиза Алерт».

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